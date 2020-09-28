«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Максима Калиниченко на игру 3-го тура АПЛ

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: минимум 2 мяча в 1-м тайме за 2.35.



«В центральном матче третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом». Конечно, это очень интересная игра. Такая вывеска привлекает внимание из года в год.



Обе команды находятся в лидирующей группе в таблице АПЛ. Они выиграли обе своих стартовых игры. «Ливерпуль» сначала со скрипом победил «Лидс» (4:3), а затем смог одолеть «Челси» — 2:0. «Арсенал» же сперва разобрался с «Фулхэмом» (3:0), а после – и с «Вест Хэмом» — 2:1.



К очной встрече друг с другом «Арсенал» и «Ливерпуль» подходят во всеоружии и с боевым настроем. Чтобы продолжать борьбу за лидерство, им обязательно нужно выигрывать.



Сейчас, конечно, еще тяжело точно прогнозировать исходы таких матчей. Чемпионат только стартовал. В какой форме находятся сейчас игроки обеих команд, сложно сказать.



Лично на меня «Арсенал» произвел приятное впечатление в первых матчах. «Ливерпуль» же вольно сыграл с «Лидсом» в первой игре, но во второй встрече выглядел более собрано.



Что-то подсказывает мне, что эта игра будет не закрытая. Оба клуба любят атаковать и много забивают», — сказал Калиниченко.

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