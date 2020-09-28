«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Максима Калиниченко на игру 3-го тура АПЛ

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал».
Ставка: минимум 2 мяча в 1-м тайме за 2.35.
«В центральном матче третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом». Конечно, это очень интересная игра. Такая вывеска привлекает внимание из года в год.
Обе команды находятся в лидирующей группе в таблице АПЛ. Они выиграли обе своих стартовых игры. «Ливерпуль» сначала со скрипом победил «Лидс» (4:3), а затем смог одолеть «Челси» — 2:0. «Арсенал» же сперва разобрался с «Фулхэмом» (3:0), а после – и с «Вест Хэмом» — 2:1.
К очной встрече друг с другом «Арсенал» и «Ливерпуль» подходят во всеоружии и с боевым настроем. Чтобы продолжать борьбу за лидерство, им обязательно нужно выигрывать.
Сейчас, конечно, еще тяжело точно прогнозировать исходы таких матчей. Чемпионат только стартовал. В какой форме находятся сейчас игроки обеих команд, сложно сказать.
Лично на меня «Арсенал» произвел приятное впечатление в первых матчах. «Ливерпуль» же вольно сыграл с «Лидсом» в первой игре, но во второй встрече выглядел более собрано.
Что-то подсказывает мне, что эта игра будет не закрытая. Оба клуба любят атаковать и много забивают», — сказал Калиниченко.
- 28 сентября 2020
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:12
-
08:10