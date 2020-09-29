«Хетафе» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Хетафе» — «Бетис».



Ставка: победа «Хетафе» за 2.35.



«Обе команды сыграют через два дня на третий после своих прошлых матчей. Но если у «Хетафе» в субботу был ранний матч и не самый энергозатратный, то «Бетису» пришлось биться в субботу в самое позднее время против мадридского «Реала», причём с 67-й минуты севильцы остались вдесятером после удаления Эмерсона.



Битва против команды Зидана наверняка отнесла у «Бетиса» так много сил, что теперь севильцам их не хватит на игру в Хетафе. Плюс у «Бетиса» много потеть. Помимо дисквалифицированного Эмерсона не сыграют против «Хетафе» Францис, Виктор Камараса, Дани Мартин, плюс под вопросом участие в игре Клаудио Браво и Андреса Гуадрадо.



Думаю, что «Хетафе» имеет все шансы воспользоваться проблемами «Бетиса». Ставлю на победу «Хетафе». Хотя тут можно и подстраховаться, выбрав ставку на хозяева поля с форой (0)», — сказал Вишневский.

«Хетафе» — «Бетис». Прогноз: поражение от «Реала» разозлит Пеллегрини, Фекира и Браво В двух матчах сезона с участием «Хетафе» состоялся всего один гол.