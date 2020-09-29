«Хетафе» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Хетафе» — «Бетис».
Ставка: победа «Хетафе» за 2.35.
«Обе команды сыграют через два дня на третий после своих прошлых матчей. Но если у «Хетафе» в субботу был ранний матч и не самый энергозатратный, то «Бетису» пришлось биться в субботу в самое позднее время против мадридского «Реала», причём с 67-й минуты севильцы остались вдесятером после удаления Эмерсона.
Битва против команды Зидана наверняка отнесла у «Бетиса» так много сил, что теперь севильцам их не хватит на игру в Хетафе. Плюс у «Бетиса» много потеть. Помимо дисквалифицированного Эмерсона не сыграют против «Хетафе» Францис, Виктор Камараса, Дани Мартин, плюс под вопросом участие в игре Клаудио Браво и Андреса Гуадрадо.
Думаю, что «Хетафе» имеет все шансы воспользоваться проблемами «Бетиса». Ставлю на победу «Хетафе». Хотя тут можно и подстраховаться, выбрав ставку на хозяева поля с форой (0)», — сказал Вишневский.
- 29 сентября 2020
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:48
-
08:45
-
08:41
-
07:00