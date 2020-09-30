ПАОК — «Краснодар»: какой канал, где будут показывать, прогнозы и ставки букмекеров

30 сентября ПАОК примет «Краснодар» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск.
В первом матче российский клуб выиграл на своём поле со счётом 2:1. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу греков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех российского клуба оценён букмекерами коэффициентом 3.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.
Букмекеры не уверены, что матч раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Ставки на обе забьют принимают за 1.78.
Проход «Краснодара» идёт за 1.57 (58%), проход ПАОК — за 2.50 (42%).
- 30 сентября 2020
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:00
- 29 сентября 2020
-
20:45
-
20:00
-
19:45
-
19:00