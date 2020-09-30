ПАОК — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру квалификации Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар».



Ставка: победа ПАОК в один мяч за 3.76.



«Первую игру проиграл сам греческий клуб, причём именно отдельную игру, но не противостояние. Что примечательно, гости часто не то что не уступали, но и превосходили кубанцев в первой битве.



«Краснодар» был не той командой, которую мы привыкли видеть, и это настораживает и никак не даёт повода для оптимизма. В первой игре «горожанам» просто повезло, ведь если бы не грубые ошибки при реализации моментов, которые не позволили их использовать, то всё для российского клуба могло завершиться совсем печально.



Греческий клуб выйдет в хорошем настроении, что позволяет результат, хотя отсутствие болельщиков никак не скажется положительно на игре команды. Российская дружина имеет возможность сыграть от обороны – в пять или шесть защитников, что может принести успех.



Всё-таки я отдам предпочтение хозяевам, у которых на кону стоит слишком много, к тому же им необходимо выигрывать, что заставит их атаковать. Предполагаю победу ПАОК в один мяч и счёт 1:0 или 2:1», — сказал Мостовой.

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