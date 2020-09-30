«Салават Юлаев» – «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».



Ставка: ТБ 5 за 1.51.



«Фаворитом в этой игре я вижу «Автомобилист», так как у «Салавата Юлаева» есть серьёзные проблемы: сразу несколько игроков основного состава сидят на карантине. Но в то же время уфимцы вопреки трудностям добиваются побед в последних матчах, а «Автомобилист», наоборот, устроил себе серию из поражений.



Игра пройдёт в Уфе, а это фактор уже в пользу «Салавата». Не рискну ставить на исход в этом матче, а рассмотрю ставку на тотал.



Обе команды ярко играют в атаке, забивают, но и немало пропускают. В этой игре очень хорошим вариантом смотрится тотал больше 5. Думаю, у команд и так не всё гладко в обороне, плюс вся эта обстановка с коронавирусом. Встреча получится результативной, и команды преодолеют отметку в пять заброшенных шайб», — сказал Вуйтек.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Голышев используют проблемы Уфы В «Салавате» вспышка коронавируса, уральцы получают отличный шанс прервать серию поражений.