Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Салават Юлаев» – «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

«Салават Юлаев» – «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Ставка: ТБ 5 за 1.51.

«Фаворитом в этой игре я вижу «Автомобилист», так как у «Салавата Юлаева» есть серьёзные проблемы: сразу несколько игроков основного состава сидят на карантине. Но в то же время уфимцы вопреки трудностям добиваются побед в последних матчах, а «Автомобилист», наоборот, устроил себе серию из поражений.

Игра пройдёт в Уфе, а это фактор уже в пользу «Салавата». Не рискну ставить на исход в этом матче, а рассмотрю ставку на тотал.

Обе команды ярко играют в атаке, забивают, но и немало пропускают. В этой игре очень хорошим вариантом смотрится тотал больше 5. Думаю, у команд и так не всё гладко в обороне, плюс вся эта обстановка с коронавирусом. Встреча получится результативной, и команды преодолеют отметку в пять заброшенных шайб», — сказал Вуйтек.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Голышев используют проблемы Уфы
В «Салавате» вспышка коронавируса, уральцы получают отличный шанс прервать серию поражений.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020