«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Голышев используют проблемы Уфы

30 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.86, успех «Салавата» идёт за 3.86.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават» — «Автомобилист» 30 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 30 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.39, а тотал меньше 4.5 гола — за 3.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.85. Гол на первой минуте идёт за 13.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» (30.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего четыре недели, а сезон уже находится на пороге коллапса.

«Сочи» — «Трактор». Прогноз: Кравцов, Калинин и Бывальцев вернут долг «леопардам» в КХЛ Сочинцы три недели назад победили в Челябинске в овертайме.

Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс», 30 положительных тестов на коронавирус выявлены в «Локомотиве». Проблемы у «Торпедо», «Салавата Юлаева» и рижского «Динамо», а СКА выставил молодёжный состав уже на два поединка.

Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил что такой вариант даже не рассматривается. На вторник, 30 сентября, запланированы два поединка. Самый поздний из них стартует в 17:30 мск в Уфе, где местный «Салават Юлаев» будет выяснять отношения с «Автомобилистом».

«Зелёные» находятся в турнирной таблице выше соперника и будут играть на своём льду, однако всё равно идут у букмекеров явным аутсайдером. На первый взгляд звучит абсурдно. Объяснение на поверхности — коронавирус. Поначалу на карантин сели только Маркус Гранлунд и Даниил Башкиров (плюс главный тренер Томи Лямся).

«Хетафе» — «Бетис». Прогноз: поражение от «Реала» разозлит Пеллегрини, Фекира и Браво В двух матчах сезона с участием «Хетафе» состоялся всего один гол.

Дальше стало только хуже. Первый матч без лидера команда проиграла — проспала дебют с «Сочи» (2:3), включилась ближе к середине, отыграла две шайбы, но дожать «леопардов» не смогла. Затем состоялись две победы: с «Трактором» (3:1) всё сделали Никита Сошников и Юха Метсола, с «Витязем» (6:5) вообще получился один из самых ярких и эмоциональных матчей сезона в КХЛ.

Однако теперь ситуация становится угрожающей. По неофициальным данным, на карантин сели сразу 12 человек, то есть играть придётся фактически вторым составом. Молодые хоккеисты и игроки из ВХЛ получат шанс, но понятно, что они заметно уступают основе, да ещё и не обладают должной сыгранностью.

На таком фоне зацепиться будет очень сложно даже при учёте фактора своего льда и поддержки трибун. У «Автомобилиста» ведь проблем с коронавирусом нет. Правда, есть проблемы с качеством хоккея и результатами — три поражения подряд от не самых сильных оппонентов при жутких провалах в обороне.

«Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз: нет Черышева — нет победы. Хави Грасию ждёт беда «Летучие мыши» пропустили пять мячей в трёх турах, хотя соперники были довольно скромными.

3:4 ОТ с «Витязем», 3:4 с минским «Динамо» и 4:6 с «Сибирью». Якуб Коварж перестал тащить, а подменивший его Владимир Галкин получил накануне пять голов с 25 бросков. То есть даже от второго состава Уфы уральцы наверняка что-нибудь пропустят.

Делать прогноз на этот поединок сложно, поскольку пока нет официальных данных по составу уфимцев. В остальном расклад понятен: злой «Автомобилист» постарается прервать неудачную серию, если против него действительно выйдет второй состав, то проблемы вряд ли возникнут. П2 за 1.86 смотрится хорошо. Можно даже рассмотреть П2 с форой (-1) за 2.12.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 30 сентября 2020 года

«Автомобилист» потерпел три поражения подряд от не самых мощных клубов, однако в «Салавате» сейчас вспышка коронавируса. 12 человек ушли на карантин, играть придётся фактически вторым составом. Свой лёд и поддержка зрителей — это хорошо, но разница в классе, похоже, будет слишком значительной.

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1) за 2.12.