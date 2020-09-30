«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру за Суперкубок Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» в рамках Суперкубка Германии.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.86.
«Суперкубок Германии. Дортмундская «Боруссия» против «Баварии». В принципе привычная пара, но непривычный срок проведения этого матча. Обычно с него начинают сезон, а сейчас уже и те и другие успели сыграть в чемпионате. «Бавария» уже успела выиграть Суперкубок Европы, после чего провела неубедительный матч с «Хоффенхаймом». Но и «Боруссия» в последней игре выглядела плохо.
Мне кажется, что психологическое преимущество на стороне «Баварии», которая выиграла уже четыре турнира в этом году и очень хочет выиграть все шесть, в том числе и клубный чемпионат мира. Всё-таки за последние годы «Бавария» зарекомендовала себя как большая сила по сравнению с Дортмундом. Фигура главного тренера «Боруссии» не позволяет надеяться, что этот расклад каким-то образом изменится.
Ставить надо на победу «Баварии». Достаточно хороший вариант — это победа «Баварии» с форой (-1) с коэффициентом 1.86. Для такого матча это то, что нужно. Тем более что «Боруссия» рано или поздно побежит, придётся оголять тылы, а «Бавария» этим воспользуется», — сказал Андронов.
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