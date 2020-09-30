ПАОК — «Краснодар»: прогноз Ильи Казакова на встречу отбора Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на второй матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 ПАОК — «Краснодар».



Ставка: ничья за 3.58.



«Относительно нашего клубного футбола будет написана новая страница, славная страница еврокубковая, или мы будем больше говорить не эмоциями, а основаниями о системном кризисе, который разрастается.



Я не верю в победу «Краснодара» в этой игре, потому что матч с «Сочи», а также то, что было перед игрой с «Сочи», получились очень тяжёлыми. Дело не только в поле, после которого футболистов чуть дольше придётся восстанавливать. Это профессиональный клуб, они справятся с этим достаточно легко. Там условия для восстановления вообще лучшие в Премьер-Лиге.



Дело в том, что Маркус Берг недоиграл матч из-за повреждения, Сергей Петров и Кайо, как говорят, тоже имеют повреждения. Масиэл Вандерсон и Ари не сыграли из-за травм. Это слишком большое количество людей, которые потенциально под угрозой своего неучастия в матче против ПАОКа. Там нужно будет сражаться, там нужно будет биться. «Краснодар» показал, что команда набрала форму, не проигрывает, лидеры неплохо смотрятся, но мне кажется, что «быки» психологически не кажутся киллерами настоящими, еврокубковыми.



Однако я думаю, что «Краснодар» находится в таком состоянии, что он не проиграет. Я советую поставить в этой встрече на ничью и на ТМ (2,5). Мне кажется, этот счёт «быков» будет устраивать. Да, «Краснодар» не играет по счёту, но всё равно в конце матча, если цифры на табло будут нужными, российский клуб дело до нужного исхода доведет. ПАОК побежит вперёд и постарается доминировать. «Краснодар» будет отвечать тем же. Мне кажется, в ответной игре коса должна найти на камень», — сказал Казаков.

ПАОК — «Краснодар». Прогноз: Сафонов пропустит в Греции, у Мусаева добавится седых волос Греки на своём поле с треском выбили «Бешикташ» и «Бенфику».