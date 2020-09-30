ПАОК — «Краснодар»: прогноз Павла Городницкого на игру отбора Лиги чемпионов

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар».



Ставка: обе забьют за 1.73.



«После матча в России игроки ПАОК были явно довольны исходом: забили в гостях, проиграли с минимальной разницей да ещё и неплохо создавали моменты – подвела реализация. Короче, греки улетели в полнейшей уверенности, что дома точно грохнут плюшевый «Краснодар».



У меня такой уверенности совершенно нет. Во-первых, матч был объективно равным – «Краснодар» ожил и круто затащил во втором тайме. Если сыграет так в Греции, точно пройдёт в группу.



Во-вторых, игра пройдёт при пустых трибунах – преимущество своего поля фактически нивелируется. В-третьих, я давно заметил закономерность: команды, которые удовлетворены гостевым поражением, обычно вылетают. Так, например, было с «Вильярреалом» в 2008-м. Испанцы уступили «Зениту» на «Петровском», но сияли после игры – думали, что точно накидают питерцам дома. Как мы помним, дальше прошёл «Зенит».



И все же кэф на проход «Краснодара» не такой соблазнительный, как на «обе забьют».



У ПАОК точно будет два-три железных момента – привет обороне гостей, там ничего не поменяет даже Мартынович. Но «Краснодар» тоже понимает: чтобы пройти в ЛЧ, необходимо атаковать – играть на 0:0 бесполезно.



Следовательно, «быки» мощно надавят: их фантазии должно хватить хотя бы на один голик. Так что берём ОЗ и болеем за «Краснодар», — сказал Городницкий.

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