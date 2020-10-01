«Ливерпуль» — «Арсенал»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало

1 октября «Ливерпуль» примет «Арсенал» в матче 4-го тура раунда Кубка английской лиги. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех лондонцев оценён букмекерами коэффициентом 3.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.
Букмекеры считают, что матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.
Проход «Ливерпуля» идёт за 1.59 (58%), проход «Арсенала» — за 2.45 (42%).
- 1 октября 2020
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
-
07:42
-
07:34
-
00:03
-
00:03
- 30 сентября 2020
-
23:52
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30