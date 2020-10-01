«Севилья» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Леванте» в 4-м туре испанской Примеры сезона 2020/2021.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.65.



«Четвёртый тур Примеры. Но так получилось, что «Севилья» провела один матч, а «Леванте» — два. При этом команды соседствуют в таблице. У «Севильи» была волевая победа над «Кадисом». «Леванте» уступил в дерби «Валенсии» (2:4), а в последнем туре выиграл у «Осасуны». Но «Леванте» и «Валенсии» не должен был проигрывать. Много моментов создали в первом тайме.



У «Леванте» очень хорошая атака. Мы уже неоднократно это отмечали. Там и Моралес, и Рохер Марти, и Компанья. Вообще, хорошая компания в атаке.



У «Севильи» сложный график. После Суперкубка Европы она играла через два дня на третий. Сейчас снова матч. Поэтому, думаю, надо сыграть «вершок». Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65. Мне кажется, это достаточно высоко.



Хотя можно было бы взять и вариант «обе забьют и «Севилья» не проиграет». Тут даже коэффициент повыше — 1.91», — сказал Генич.

«Севилья» — «Леванте». Прогноз: де Йонг и Ракитич сядут в лужу перед визитом на «Камп Ноу» График у красно-белых очень плотный, а «лягушки» сейчас в порядке.