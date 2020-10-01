«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка Лиги

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.03.



«Ливерпуль» второй раз за неделю принимает на своём стадионе лондонский «Арсенал». Мне кажется, что после поражения «пушкари» попытаются взять реванш, это сделает игру интереснее.



Красные проиграли противостояние за Суперкубок Англии сегодняшнему оппоненту, однако больше не теряли очков в регулярном первенстве, забивая неприлично много.



Мне кажется, что клуб продолжит так же результативно играть в нападении, а это способно компенсировать любые огрехи в оборонительных действиях.



«Канониры» находятся в великолепной физической форме, о чём говорят их успешные результаты в рамках английской Премьер-лиги — две победы в трёх турах.



Как бы хорошо они ни выглядели, «Ливерпулю» проиграли. По моему мнению, за неделю сложно что-то поменять, поэтому для меня фаворит снова очевиден», — сказал Павлюченко.

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