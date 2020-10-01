АЕК — «Вольфсбург»: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги Европы 1 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы АЕК — «Вольфсбург».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.

«АЕК в последнее время завсегдатай еврокубков. Греки вступили в борьбу с третьего квалификационного раунда ЛЕ, где с минимальным счётом обыграли швейцарский «Санкт-Галлен». Всё было по делу, клуб из Афин смотрелся лучше.



После этого подопечные Массимо Карреры играли с «Ламией» в чемпионате Греции. Смотрелись чуть активнее, чаще били по воротам. В итоге получилось победить со счётом 3:0, что стало второй победой для АЕКа в двух турах нового сезона Суперлиги. Несколько футболистов основы получили отдых, что крайне важно перед решающей битвой за еврокубки.



Немецкая Бундеслига тоже стартовала не так давно. Участники успели провести по две игры. У «Вольфсбурга» пока без побед, в копилке два очка. Были ничьи с крепкими «Байером» (0:0) и «Фрайбургом» (1:1). Дебют не самый мощный, но вполне рабочий.



Зато в Лиге Европы «волки» порезвились на славу. Сначала катком прошлись по албанскому «Кукеси» (4:0), а затем разбили украинскую «Десну» (2:0). Украинцы, правда, остались в меньшинстве на 60-й минуте и не сумели оказать должного сопротивления, но немцы и в равных составах смотрелись интереснее.



Но на этот раз мы бы не стали ждать в поединке много голов. Дело в том, что обе команды строят свою игру от обороны. К тому же статус матча крайне важен, поскольку право на ошибку нет. Вполне вероятно, что соперники покажут закрытый футбол. Мы бы проверили классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.04.



Альтернативный вариант – Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.87. У «Вольфсбурга» и состав будет покрепче, да и немецкая Бундеслига постатуснее греческого чемпионата. При этом в прошлом сезоне Бундеслиги зелёно-белые вошли в топ-6 по набранным очкам на выезде. То есть путешествием в Грецию их не смутить, благо что играть придётся при пустых трибунах».