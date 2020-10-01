«Краснодар» в Лиге чемпионов: с кем и когда сыграет, прогнозы и ставки

Сегодня, 1 октября, в Женеве прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Групповой этап турнира стартует 20 октября, а завершится 8–9 декабря. На 14 декабря назначена жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов. Букмекеры назвали шансы российских клубов выйти в плей-офф турнира.



«Краснодару» в группе Е достались в соперники «Севилья», «Челси» и «Ренн». По оценке букмекеров, шансы команды Мурада Мусаева пройти в 1/8 финала невелики, их оценили коэффициентом 4.50. Явные фавориты квартета — англичане и испанцы, на их выход в плей-офф букмекеры предложили соответственно коэффициенты 1.09 и 1.34. Поставить на «Ренн» можно за 3.40.



Поставить на то, что краснодарцы выиграют свою группу, можно с коэффициентом 17.00.