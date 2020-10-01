«Зенит» в Лиге чемпионов: с кем и когда сыграет, прогнозы и коэффициенты

Сегодня в Женеве прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Соперников узнали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Букмекеры назвали шансы российских клубов выйти в плей-офф турнира. Групповой этап турнира стартует 20 октября, а завершится 8–9 декабря. На 14 декабря назначена жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.



«Зенит» попал в группу F турнира вместе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». Поставить на проход команды Сергея Семака в плей-офф можно с коэффициентом 1.80. Сделать ставку на то, что в числе первых двух команд окажется «Боруссия», можно за 1.13. На «Лацио» можно поставить с коэффициентом 1.70, а на «Брюгге» эксперты предложили коэффициент 5.00.



Сделать ставку на то, что питерцы займут 1-е место в группе, можно с коэффициентом 4.00.