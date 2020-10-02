«Унион» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Унион» — «Майнц» в 3-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.09.
«Стартовый матч тура в Бундеслиге. Довольно любопытная игра. Не топовые команды играют, на них обычно не обращён взгляд зрителя не только в России, но и в Германии тоже. Не слишком эти команды кого-то интересуют и волнуют. Но в этот раз, поскольку матч вынесен на пятницу и открывает тур Бундеслиги, смотреть его будут примерно все.
Мне кажется, что это должно наложить определенный отпечаток на настрой команд. У них есть шанс показать себя всей стране, прославиться в случае победы. Думаю, и те, и другие постараются показать товар лицом, сыграют вперед.
«Обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 2.09 для такого матча, как мне кажется, оптимальная ставка. Во всяком случае та турнирная дистанция, которая пройдена, не позволяет говорить о фаворите встречи, а об игре в атаку как раз говорить нужно», — сказал Андронов.
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