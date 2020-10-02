«Металлург» Мг. — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Металлург» Мг. — «Автомобилист».



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.43.



«Соперники чем-то неуловимо похожи. Хотя, стоп! Уловить вполне можно: похожи они, прежде всего, своими графиками движения по сезону. Оба ударно начали, оба до поры до времени шли по чемпионату, как по Бродвею, оба потом навернулись. У «Магнитки» это прошло почти безболезненно, потому что поражений было два подряд, и одно из них было вполне допустимым – от «Авангарда». У «Автомобилиста» получилось куда громогласнее: екатеринбуржцы влетели подряд трижды, причем все три раза нижестоящим соперникам.



Роднит соперников и тот факт, что свой временный спад оба преодолели. «Магнитка» выиграла в Ярославле, «Автомобилист» неплохо покуролесил в Уфе. В общем, все готово к тяжелой бойне равных соперников, где оба начнут ловить друг друга на ошибках приблизительно так же, как опытные рыбаки ловят линей, ведь там нужно неимоверное терпение, чтобы дождаться, когда рыба дососет длинного червяка и подберется к крючку. Все это время поплавок ходит ходуном, а дергать раньше времени нельзя, и на короткого червя линь клевать не станет.



Отдельно отметим любимый счет в «междусобойчиках» этих соперников. Пять из шести последних матчей завершились со счетом 3:2, причем трижды – в пользу гостей. Думается, что нечто подобное будет и на этот раз. За 3:2 ручаться не возьмусь, а вот за то, что победитель определится в одну шайбу – легко.



Поставлю-ка я все-таки на «Магнитку». У нее и провал был менее заметен, и игра выглядит основательнее. То есть, хозяева победят в одну шайбу, зато в основное время», — сказал Лебедев.

«Металлург» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк, Плотников и Голышев возьмут выходной Букмекеры ждут высокой результативности, хотя команды находятся не в лучшем состоянии.