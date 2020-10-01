«Металлург» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк, Плотников и Голышев возьмут выходной

2 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Автомобилист». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.41, успех «Автомобилиста» идёт за 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 2 октября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Автомобилист» 2 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.39. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист» (02.10.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего месяц, а трудности успели коснуться практически всех.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Проблемы у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева», а СКА выставил молодёжный состав уже на три поединка.

Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил что такой вариант даже не рассматривается. На пятницу, 2 октября, запланированы три встречи. Самая поздняя из них стартует в 17:00 мск в Магнитогорске, где местный «Металлург» примет «Автомобилист».

Естественно, это центральная игра дня в КХЛ. Сойдутся два представителя топ-5 Восточной конференции. Пока екатеринбуржцы опережают соперника на два очка, но это условность, поскольку у магнитогорцев имеется один поединок в запасе. В последнее время обе команды выглядели не лучшим образом.

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У подопечных Ильи Воробьёва два поражения в трёх матчах. На своём льду по всем статьям уступили «Витязю» (1:4), не смогли пробить Эмиля Гарипова в Балашихе (0:2) и с горем пополам дожали в Ярославле экспериментальный состав «Локомотива» с одним-единственным легионером.

Спаслись за 62 секунды до сирены в формате «6 на 5», не использовали пару хороших моментов в овертайме, зато буллиты исполнили лучше (4:3 Б). Откровенно говоря, качество хоккея разочаровало. После 2:1 заметно просели, пришлось переходить на три звена, в защите много ошибались.

«Автомобилист» потерпел три поражения в четырёх матчах. 3:4 ОТ с «Витязем», 3:4 с минским «Динамо» и 4:6 от «Сибири». Накануне закрыли черную серию разгромом «Салавата Юлаева» в Уфе (4:1), хотя гордиться тут особенно нечем. Хозяева играли фактически вторым составом, но в равных составах ни разу не пропустили. Все четыре шайбы пришли в большинстве.

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В общем, соперники сейчас находятся не в лучшем состоянии. На стороне ММг свой лёд и лишний день отдыха, так что небольшой перевес в линии кажется логичным. Удивительно, что букмекеры ждут от команд града голов, хотя созидание в последнее время им даётся с трудом. Да и статистика очных встреч намекает.

В пяти предыдущих случаях забивалось не более пяти шайб, а на тотал меньше 5.5 гола дают нестыдный коэффициент 1.67. Вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.00. Свои трибуны и дополнительные сутки на восстановление должны помочь «лисам» зацепиться за очки.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 2 октября 2020 года

Соперники находятся не в лучшем состоянии: у «Металлурга» два поражения в трёх матчах и натужная победа над ослабленным «Локомотивом», у «Автомобилиста» три поражения в четырёх встречах и 4:1 со вторым составом «Салавата». Букмекеры ждут голов, хотя созидание сейчас даётся командам с трудом. В пяти предыдущих очных встречах больше пяти шайб не забрасывалось. Возьмём ТМ 5.5 гола за 1.67.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.67.