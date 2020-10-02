«Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Автомобилист».
Ставка: «Автомобилист» забросит минимум 3 шайбы за 2.09.
«Металлург» очень тяжело забивает голы. Прям будто тачку возят. Идеальный матч был против ЦСКА в Москве (4:2). Но за этим последовали поражения от «Витязя» (1:4), «Авангарда» (0:2), и только с «Локомотивом» (4:3 по буллитам) удалось вытянуть победу.
«Автомобилист» как раз забивает очень много, показывая лучший результат в лиге (43 гола). Но и при этом команда из Екатеринбурга пропустила 28 шайб, и это не очень хорошо. Вот у «Магнитки» оборона надежнее (18), но каждую шайбу (24) нужно буквально доставать из себя.
В последние дни «Автомобилист» проиграл дома «Витязю» (3:4 ОТ) и минскому «Динамо» (3:4), а также в гостях влетел «Сибири» (4:6). Видно, что команду Билла Питерса колбасит, и она пока не может найти свою лучшую игру, прежде всего, в защите. Но тут для меня главное – атака.
В этом матче предлагаю не ставить на победителя, но поверить в индивидуальный тотал в основное время, что «Автомобилист» пробьет больше (2,5). За это дают сочный достойный кэф 2.09, который я с радостью беру», — сказал Лысенков.
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