«Лидс» — «Манчестер Сити»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча
3 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз и считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Лидса» оценён букмекерами коэффициентом 8.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.75.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лидс» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.
Ставки на обе забьют принимаются за 1.59, а на пенальти — за 2.70.
«Лидс» — «Манчестер Сити». Прогноз: Бьельса порадует, Гвардиола даже не станет жаловаться!
«Павлины» показывают яркий атакующий футбол, «горожанам» это понравится.
- 3 октября 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
Партнерский контент