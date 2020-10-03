«Челси» — «Кристал Пэлас»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча
3 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Кристал Пэлас» оценён букмекерами коэффициентом 8.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.86, а на пенальти — за 2.80.
«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз: хитрый Ходжсон устроит ад Лэмпарду, Вернеру и Канте
Синие слабо стартовали в АПЛ и успели вылететь из Кубка лиги от резервистов «Тоттенхэма».
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