«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз: хитрый Ходжсон устроит ад Лэмпарду, Вернеру и Канте

3 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Кристал Пэлас» оценён букмекерами коэффициентом 8.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Анализ и прогноз матча 4-го тура АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» (03.10.2020)

Сезон-2020/2021 набирает обороты. Чемпионат Англии стартовал 12 сентября. Позади всего три недели, а сыграны уже три полных тура и четыре раунда Кубка английской лиги. Правда, оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. У них по игре в запасе.

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Программа четвёртого тура английской Премьер-лиги стартует в субботу, 3 октября, четырьмя матчами. Самый ранний из них начнётся в 14:30 мск на стадионе «Стэмфорд Бридж», где «Челси» будет выяснять отношения с «Кристал Пэлас». Это лондонское дерби, пусть и далеко не самое принципиальное.



Синим есть над чем подумать. Дебют сезона они завалили. В трёх турах чемпионата Англии набрано всего четыре очка. Что самое забавное, это команде ещё повезло. Они смотрелись даже хуже «Брайтона» (помог рикошет и слабая реализация соперника, 3:1), по делу уступили «Ливерпулю» (0:2) после удаления Кристенсена, а дальше едва спаслись в Вест Бромвиче.



Там подопечные Фрэнка Лэмпарда горели со счётом 0:3 уже к 27-й минуте. В итоге вырвали ничью в компенсированное время у новичка элитного дивизиона. А накануне ещё и вылетели из Кубка английской лиги, уступив «Челси». Тут надо бы добавить, что синие выпустили близкий к оптимальному состав, а Жозе Моуринью на фоне жуткого графика был вынужден прибегнуть к широкой ротации.

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Кейн и Лукас Моура появились на поле во втором тайме, но этого хватило для спасения. ТТХ ушёл от поражения и оказался точнее в серии пенальти. «Челси» запорол два выхода «2 в 1», да и вообще после перерыва выглядел крайне бледно. Нужно как можно быстрее возвращаться на победный путь.



Букмекеры не сомневаются в победе хозяев, хотя не всё столь однозначно. Лондонцы забыли провальный рестарт прошлого сезона и взялись за дело с новыми силами. Шесть очков в двух турах — это здорово. Вытерпели на своём поле с «Саутгемптоном» (1:0), по делу одолели «МЮ» (3:1) и дали бой добавившему «Эвертону» (1:2).



Подопечные Роя Ходжсона не будут изобретать велосипед: отдадут территорию, сядут в глубокую оборону и станут караулить потери в центре поля. Процент брака у подопечных Фрэнка Лэмпарда на старте сезона высок, центральные защитники стабильно ошибаются, а ситуация с вратарями непростая: Кепа привозит, Менди только перебрался из Франции.

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Потому свои два-три момента гости непременно получат, а решить момент на пространстве Заха и Айю всегда умели. «Кристал Пэлас» будет играть в свой любимый футбол, при должной реализации аутсайдер получит шанс зацепиться за очки, поскольку фаворит сейчас совсем не впечатляет.



На наш взгляд, если синие и добудут победу, то сделают это с большим трудом. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.75 и голом гостей за 1.66. Вариант посмелее — 1Х + обе забьют за 2.03. Ждём победы «Челси» в один мяч или ничьей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» 3 октября 2020 года

Перевес в линии в пользу «Челси» кажется чрезмерным. Синие, конечно, сильнее, но на старте сезона они откровенно не впечатляют. Очень много брака, постоянные привозы в обороне и ошибки. «Кристал Пэлас» отдаст территорию, прижмётся к воротам и будет караулить контратаки. Учитывая уровень игры команды Лэмпарда, шансы зацепиться наверняка появятся.



Ставка: победа «Кристал Пэлас» с форой (+1.5) за 1.75.