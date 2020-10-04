«Рубин» — «Ахмат»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут
4 октября «Рубин» примет «Ахмат» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех грозненцев оценён букмекерами коэффициентом 4.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.
Поставить на обе забьют можно за 2.00, а на пенальти — за 2.35.
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За девять туров в РПЛ на двоих команды забили и пропустили 47 голов.
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