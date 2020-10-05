«Нефтехимик» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Нефтехимик» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» минимум в 2 шайбы за 3.20.



«Нефтехимику» волей календаря предстоит сыграть с «Магниткой» дважды подряд в течение десяти дней – сперва дома, потом в гостях. В середине этого веселья «маленьких татар» ждет встреча с татарами большими – ну, чтобы им служба медом не казалась. То есть, переводить дух и разгибаться «Нефтехимику» некогда: как его «Салават» в прошло туре загнул, так только в Челябинске 18 октября и можно будет разогнуться.



«Магнитка» сейчас с виду не такой уж жуткий монстр, поскольку проиграла три из четырех последних матчей. Но там только за одно поражение уральцев можно было строго спрашивать – за домашний влет от «Витязя». Остальные соперники были «Магнитке» ровней – и тут уж как повезет. Повезло не особенно, но это отнюдь не означает, что «Нефтехимик» может выйти из окопов и пойти в штыковую. Не может, не выйдет и не пойдет, потому что голову ему поднять уральцы не дадут.



Хотя, безусловно, перспективы у нижнекамцев будут. Тем более, что в последнее время соперники уж больно полюбили метелить друг друга дома. С другой стороны, как это бывает обычно, «Магнитка» играла с «Нефтехимиком» сплошь и рядом либо в преддверие матча с «Ак Барсом», либо из-под этого самого «Ак Барса» помятой вылезши. На этот раз «больших татар» после маленьких не будет, но от этого уральцам не легче, потому что будет Санкт-Петербург в гостях. И вообще, календарь у «Магнитки» сейчас наступает такой, что прийти в себя она сможет ближе к концу октября и с тем же самым «Нефтехимиком». А между этими двумя «междусобойчиками» кого только не будет – СКА, ЦСКА, «Автомобилист», «Авангард», мама дорогая!..



То есть, очков в четырех следующих матчах «Магнитке» никто особо не даст, и надо хватать сейчас. Поэтому я поставлю на магнитогорцев, да еще в основное время и с преимуществом в две-три шайбы. Не тот сейчас «Нефтехимик», чтобы реально конкурировать с уральцами», — сказал Лебедев.

«Нефтехимик» — «Металлург». Прогноз: Барулин и Кошечкин затащат, Плотников разочарует Обе команды находятся в плохом состоянии и набирают очки со скрипом.