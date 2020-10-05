«Нефтехимик» — «Металлург»: прогноз Михаила Зислиса на игру КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.97.



«Магнитка» в нынешнем чемпионате не отличается зрелищностью и креативом, но свои очки у соперников, которые хуже укомплектованы, берет стабильно. Нельзя сказать, что у главного тренера Ильи Воробьева все получается. Зато претензий по самоотдаче к игрокам точно нет, чего уже бывает достаточно для того, чтобы побеждать.



Только домашнее поражение от «Витязя» (1:4) выделяется на общем фоне в худшую сторону. Однако на старте сезона подмосковная команда удачно действует с фаворитами в гостях, взяв верх также над «Ак Барсом», «Автомобилистом» и «Авангардом».



Нижнекамцы в последней встрече ничего не смогли поделать с обескровленным эпидемией коронавируса «Салаватом Юлаевом» (1:4). Уфимцы больше половины состава сейчас вынужденно укомплектовали игроками из ВХЛ и КХЛ. У «Металлурга» давно отсутствуют травмированные ветераны Сергей Мозякин и Николай Кулемин, но в остальные важные фигуры в строю.



Вернулся в прошлом матче в состав после небольшого повреждения центр первого звена Николай Прохоркин. Уральцы сильнее, опытнее и после поражения от «Автомобилиста» должны быть мотивированы не меньше, чем соперник», — сказал Зислис.

«Нефтехимик» — «Металлург». Прогноз: Барулин и Кошечкин затащат, Плотников разочарует Обе команды находятся в плохом состоянии и набирают очки со скрипом.