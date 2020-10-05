«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Казани

Телеведущая Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».
Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.77.
«Сейчас «Ак Барс» выглядит тяжеловато — три поражения кряду, об этом я вас предупреждала в своих других прогнозах для СТАВКА TV. Казанцам тяжело было ещё в матче со СКА, и тогда победить было огромной удачей.
Против «Салавата» хорошо играет Данис Зарипов. Возможно, его в составе сейчас не хватает. Но в «зелёном дерби» мы его увидим. Вдруг он наберёт 4-5 очков, бум — и всё будет сделано.
«Ак Барс» отлично сыграл против «Салавата» в первой серии, а также отлично сыграл против Уфы в предсезонке.
Я пыталась найти интересный коэффициент. Состав «Салавата» сейчас просто разбит — легионеры болеют, пришлось подписать нового вратаря, всё идёт не так. Но это дерби! Здесь глаза могут загореться даже у тех, у кого не хватает опыта и мастерства.
Я выбрала вариант тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.77. Меня это устроит», — сказала Миронова.
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