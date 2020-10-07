«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» в основное время за 4.02.



«В последние дни «Барыс» превратился в тему № 1 в отечественных тренерских кругах. Правда, скорее не сам «Барыс», а казахстанский хоккей в целом, где в последнее время осели игроки весьма приличного уровня, в основном, конечно, не кахаэловского. Говорят о Казахстане по большей части в нашей Высшей хоккейной лиге. Там поползли упорные слухи о том, что в ближайшие дни весь казахстанский хоккей накроется медным тазом из-за коронавируса. После чего под шумок можно будет немного помародёрничать и позабирать нужных игроков. В КХЛ они вряд ли кому-то понадобятся, а вот в «Вышке» о них тренеры стонут. А уж в первенстве ВХЛ, третьем по порядку эшелоне отечественного хоккея, наставники уже подставляют ведра под текущие слюни. И все смотрят на братский Казахстан, как на кормящую маму.



К «Барысу», правда, это относится не в полной мере, но всё равно. Если казахстанский хоккей, как наш весной, будут забивать гвоздями, то кому-нибудь может и перепасть. Хотя у казахстанцев вроде всё наладилось: кто надо отболел, у кого-то нашли антитела. В общем, команда, пропустив всего один тур, быстренько вернулась в чемпионат. Причём пауза пошла казахстанцам на пользу, поскольку они сразу же взгрели СКА, а теперь приехали в Екатеринбург очень даже ярко выраженными фаворитами.



Это немудрено, после того как «Автомобилист» проиграл дома «Витязю» и минскому «Динамо», а в гостях не смог справиться с «Сибирью». Правда, с тех пор екатеринбуржцы уже успели оклематься и исправиться, лихо разобравшись на выезде с «Салаватом» и «Магниткой». В общем, готовы к приёму «Барыса» по полной. Но, сдаётся, всё-таки не сдюжат. «Барыс» отдохнувший, «Барыс» на ходу.



Поэтому есть смысл поставить на товарищей из солнечного Казахстана. Феерической победы там, конечно, не будет, дай бог, максимум в пару шайб. Но наверняка в основное время», — сказал Лебедев.

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