Англия — Уэльс: прогноз Александра Елагина на товарищеский матч

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на товарищеский матч Англия — Уэльс.



Ставка: победа Уэльса с форой (+2) за 1.50.



«Когда-то эти команды встречались практически ежегодно. В основном это происходило в рамках чемпионата Великобритании среди четырёх национальных сборных, это так называемый «Бритиш Хом Чемпионшип», который проходил с 1883 года 1983 год.



Просто товарищеских матчей между этими сборными было крайне мало, всего шесть. Всего эти команды провели между собой 102 матча во всех турнирах. 67 раз побеждала Англия, 14 раз Уэльс. Разность мячей 247-91, то есть "+156" в пользу сборной “трёх львов”.



В последний раз соперники встречались в финальном турнире Евро-2016, тогда победили англичане 2:1.



Матч 8 октября будет хорошим подспорьем для обеих команд к последующим играм Лиги наций, Англия будет 11 октября принимать Бельгию, 14 — Данию. Уэльс выступит в гостях 11 октября в в Ирландии, а 14 — в Болгарии.



Легендарный Райан Гиггз, нынешний тренер сборной Уэльса, на эти три матча вызвал 27 игроков, только двое из них новички. Это защитник Риз Норрингтон Дэвис из «Лутона» и хавбек Брэндон Джонсон из «Линкольн Сити».



Гарет Саутгейт пригласил в сборную 30 футболистов, из которых четверо считаются дебютантами: вратарь Дин Хендерсон из «Манчестер Юнайтед», Букайо Сака из «Арсенала», Харви Барнс из «Лестер Сити» и Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона». Несмотря на возраст, все вышеперечисленные игроки на виду. Они действительно восходящие звезды.



Предлагаю поставить на победу Уэльса с форой (+2) с коэффициентом 1.50», — сказал Елагин.

Англия — Уэльс. Прогноз: Кейн, Санчо и Стерлинг возьмут отгул, Грилиш и Трент поддержат Календарь тяжелейший, а уже 11 октября играть с Бельгией. Никто не будет выпрыгивать из штанов