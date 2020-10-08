Англия — Уэльс: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Англия — Уэльс.
Ставка: победа Англии минимум в 2 мяча за 2.10.
«Очень интересные поединок состоится 8 октября между Англией и Уэльсом.
Англичане демонстрируют феноменальную концентрацию на товарищеские поединки и отборочные игры и обычно не проигрывают. Так они не пропусукают на протяжении пяти прошлых поединков.
Мне кажется, что сейчас «львы» имеют очень мощную команду и способны добиваться больших целей на крупных международных форумах. В товарищеских встречах игроки бьются за место в основе. Учитывая уровень конкуренции, сегодня они будут рубиться до последнего.
Валийцы периодически выстреливают и обыгрывают фаворитов, только все равно забивают очень мало. В последнее время спасала железная оборона.
В этот сбор вызваны не были ряд лидеров, в том числе и Гарет Бэйл. Я думаю, в экспериментальном составе трудно на что-то рассчитывать с родоначальниками футбола», — сказал Павлюченко.
- 8 октября 2020
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