Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Англия — Уэльс: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру

Англия — Уэльс: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру
Ставки / Прогнозы 0

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Англия — Уэльс.

Ставка: победа Англии минимум в 2 мяча за 2.10.

«Очень интересные поединок состоится 8 октября между Англией и Уэльсом.

Англичане демонстрируют феноменальную концентрацию на товарищеские поединки и отборочные игры и обычно не проигрывают. Так они не пропусукают на протяжении пяти прошлых поединков.

Мне кажется, что сейчас «львы» имеют очень мощную команду и способны добиваться больших целей на крупных международных форумах. В товарищеских встречах игроки бьются за место в основе. Учитывая уровень конкуренции, сегодня они будут рубиться до последнего.

Валийцы периодически выстреливают и обыгрывают фаворитов, только все равно забивают очень мало. В последнее время спасала железная оборона.

В этот сбор вызваны не были ряд лидеров, в том числе и Гарет Бэйл. Я думаю, в экспериментальном составе трудно на что-то рассчитывать с родоначальниками футбола», — сказал Павлюченко.

Англия — Уэльс. Прогноз: Кейн, Санчо и Стерлинг возьмут отгул, Грилиш и Трент поддержат
Календарь тяжелейший, а уже 11 октября играть с Бельгией. Никто не будет выпрыгивать из штанов
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020