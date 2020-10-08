Англия — Уэльс: прогноз Ильи Казакова на контрольную встречу 8 октября

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Англия — Уэльс.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.16.



«Все последние матчи между этими соперниками заканчивались в пользу англичан. Более того, Уэльс всего один мяч в них забил.



Однако в сентябре англичане не очень уверенно выглядели в матчах со сборными Дании и Исландии, а Уэльс, напротив, с Ирландией и Болгарией выглядел хорошо. Поэтому я бы поставил на то, что игра получится низовой, а Англия выиграет.



Англия в сентябре всегда играла не лучшим образом. Октябрь – это месяц, когда команда уже набирает свою силу. Ещё и сезон в английской Премьер-лиге понемногу раскочегарился. Сейчас форма игроков, которые выступают в чемпионате Англии, отличается от той, что была в сентябре.



Это историческое противостояние двух соседей. Однако красную карточку не жду. Можно поставить на то, что удаления не будет. Потому что все матчи между соперниками проходят корректно», — сказал Казаков.

Англия — Уэльс. Прогноз: Кейн, Санчо и Стерлинг возьмут отгул, Грилиш и Трент поддержат Календарь тяжелейший, а уже 11 октября играть с Бельгией. Никто не будет выпрыгивать из штанов