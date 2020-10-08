Англия — Уэльс: прогноз Ильи Казакова на контрольную встречу 8 октября

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Англия — Уэльс.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.16.
«Все последние матчи между этими соперниками заканчивались в пользу англичан. Более того, Уэльс всего один мяч в них забил.
Однако в сентябре англичане не очень уверенно выглядели в матчах со сборными Дании и Исландии, а Уэльс, напротив, с Ирландией и Болгарией выглядел хорошо. Поэтому я бы поставил на то, что игра получится низовой, а Англия выиграет.
Англия в сентябре всегда играла не лучшим образом. Октябрь – это месяц, когда команда уже набирает свою силу. Ещё и сезон в английской Премьер-лиге понемногу раскочегарился. Сейчас форма игроков, которые выступают в чемпионате Англии, отличается от той, что была в сентябре.
Это историческое противостояние двух соседей. Однако красную карточку не жду. Можно поставить на то, что удаления не будет. Потому что все матчи между соперниками проходят корректно», — сказал Казаков.
- 8 октября 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:26
-
17:19
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 7 октября 2020
-
20:45