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Англия — Уэльс: прогноз Ильи Казакова на контрольную встречу 8 октября

Англия — Уэльс: прогноз Ильи Казакова на контрольную встречу 8 октября
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Англия — Уэльс.

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.16.

«Все последние матчи между этими соперниками заканчивались в пользу англичан. Более того, Уэльс всего один мяч в них забил.

Однако в сентябре англичане не очень уверенно выглядели в матчах со сборными Дании и Исландии, а Уэльс, напротив, с Ирландией и Болгарией выглядел хорошо. Поэтому я бы поставил на то, что игра получится низовой, а Англия выиграет.

Англия в сентябре всегда играла не лучшим образом. Октябрь – это месяц, когда команда уже набирает свою силу. Ещё и сезон в английской Премьер-лиге понемногу раскочегарился. Сейчас форма игроков, которые выступают в чемпионате Англии, отличается от той, что была в сентябре.

Это историческое противостояние двух соседей. Однако красную карточку не жду. Можно поставить на то, что удаления не будет. Потому что все матчи между соперниками проходят корректно», — сказал Казаков.

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