«Текстильщик» — «Крылья Советов»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ФНЛ «Текстильщик» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Крыльев» всухую за 2.00.

«Текстильщик» здорово прошёл первую четверть текущего сезона Футбольной Национальной Лиги. В девяти первых турах случилось всего лишь одно поражение. Однако в последнее время ивановский клуб заметно сбавил темп. Он не может набрать очки на протяжении уже четырёх игр.



«Крылья Советов», судя по всему, всерьёз настроились вернуться в РПЛ. После 13 туров они имеют в своём активе 26 баллов и замыкают топ-4. Отставание от лидирующего «Оренбурга» всего лишь три пункта, а ведь старт выдался кошмарным.



При этом стоит отметить мощную серию, которую выдают самарцы. Они не проигрывают уже семь туров кряду, имея на внушительном отрезке всего лишь одну ничью. Любопытно, что забить у них получилось ровно 20 голов, что в среднем за игру составляет более двух с половиной штук.



Работа бывшего тренера и игроков клуба «Чертаново» даёт свои плоды. В матче прошлого тура команда Игоря Осинькина победила крепкую «Аланию» (2:0). Владикавказцы смотрелись активнее и не стеснялись владеть мячом, но самарцы создали больше и забрали очередные три очка.



Отдельно стоит выделить надёжную оборону «крылышек». За семь предыдущих матчей они пропустили один-единственный гол – в позапрошлой выездной игре с «Нефтехимиком», который на своём поле не даёт продохнуть абсолютно никому.



Впрочем, «Крылья Советов» сейчас явно на подъёме, чего не скажешь про «Текстильщик». Ивановцы в четырёх предыдущих играх отличились только однажды. А при таких раскладах П2 всухую за коэффициент 2.00 выглядит заманчиво".