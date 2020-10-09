«Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз Анатолия Богданова на встречу КХЛ

Заслуженный тренер СССР, экс-наставник национальной сборной Украины, а также многих клубов КХЛ Анатолий Богданов дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Металлург».



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.61.



«Неделю назад, 2 октября, сегодняшние соперники встречались в Магнитогорске, где гости смогли в упорном матче выиграть со счетом 3:2. После этого «Металлург» добился побед с одинаковым счетом 4:1 в играх с «Нефтехимиком» и СКА, причем состав армейцев, в отличие от предыдущих встреч был не молодежным, а практически полноценным. В строй вернулись десять игроков основного состава, что делает победу магнитогорцев более весомой.



«Автомобилист» также подходит к этому матчу в хорошем настроении – позавчера был повержен в домашней игре непростой соперник — «Барыс» со счетом 3:2. Это случилось впервые с 2014 года.



Неделя, прошедшая со времени предыдущего противостояния, привносит в предстоящую игру привкус матча плей-офф. К тому же в турнирной таблице Востока «Автомобилист» лишь на два очка (20 очков) опережает «Металлург» (18 очков). Таким образом, ценность победы в очковом исчислении становится двукратной.



Домашние стены, поддержка трибун делают шансы на победу предпочтительнее у «Автомобилиста». Думаю, что матч получится результативным, по крайней мере, меньше пяти шайб команды не забросили ни разу в последних четырех матчах. Интересно, что четыре последних матча завершились с одинаковым счетом 3:2», — сказал Богданов.

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