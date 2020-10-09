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СКА – «Сочи»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

СКА – «Сочи»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Сочи».

Ставка: СКА забросит минимум 4 шайбы за 2.00.

«После неудачи «армейцев» в матче с магнитогорским «Металлургом», думаю, игроки СКА приложат все силы, для того, чтобы перед своими болельщиками себя реабилитировать и доказать, что это была случайная осечка, тем более что уже, в общем-то, многие ребята из основного состава возвращаются на лёд, входят в игровой ритм.

Сочинцы постараются дать бой одному из лидеров. У тренеров СКА непростая задача – выбрать оптимальный состав. Если «армейцы» недооценят соперника и решат, что они легко обыграют сочинцев, могут вполне поплатиться за это. Но я думаю, что игроки СКА всерьёз отнесутся к матчу, они должны перед своей публикой успешно сыграть, доказать, что поражение от «Магнитки» было лишь случайностью.

Скорее всего, СКА победит, но в том, что матч будет упорным, у меня сомнений никаких нет», — сказал Плющев.

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