Бразилия — Боливия: прогноз и ставка на матч квалификации ЧМ-2022

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Боливия.

Ставка: победа Бразилии в первом тайме с форой (-1.5) за 2.15.

«Действующий победитель Кубка Америки сразится с одной из двух слабейших команд зоны КОНМЕБОЛ. Зелёные не появлялись на чемпионатах мира аж с прошлого века (если быть точнее — с 1998 года), а первый раунд Кубка Америки за восемь последних попыток преодолели лишь однажды.



В квалификации к ЧМ-2018 они заняли предпоследнее место, с горем пополам опередив Венесуэлу. А пропустили вообще больше всех. Подавляющее количество очков Боливия берёт в родных стенах, поскольку принимает соперников на высокогорье. В гостях в подавляющем большинстве случаев уступает всухую.



Почти все футболисты выступают в национальном первенстве или Мексике. Три из четырёх предыдущих очных встреч завершились разгромными победами бразильцев. Единственное исключение — 0:0 в предпоследнем туре квалификации ЧМ-2018. «Селесао» тогда уже обеспечили себе первое место и мотивации не имели. Нанесли 13 ударов в створ против одного. И не забили. Бывает.



Вообще-то у Тите есть определённые кадровые проблемы. Неймара беспокоит поясница (участие под вопросом), точно не будет Габриэла Жезуса и Алисона (травмы). Однако разница в уровне исполнителей остаётся колоссальной, тем более на своём поле.



Состав более чем крепкий: Маркиньос, Данило, Теллес, Тьяго Силва, Касемиро, Фабиньо, Коутиньо, Ришарлисон, Фирмино. Выбор изумительный. Даже без Неймара этого добра должно хватить для трёх-четырёх голов. Бразильцы не собирались с прошлого года и наверняка соскучились друг по другу, а потому сыграют весело и в охотку.



П1 с форой (-3) за 1.78 смотрится недурно, нам больше нравится П1 в первом тайме с форой (-1.5) за 2.15. Скорее всего, фаворит постарается быстро снять все вопросы, а дальше просто получать удовольствие».