«Локомотив» — «Динамо»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале

10 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо». Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ ТВ».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.45, успех «Динамо» идёт за 2.75.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Итоговая победа «Локомотива» идёт за 1.82, успех «Динамо» с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.05. На гол Вадима Шипачева дают 3.20.