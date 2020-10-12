«Салават Юлаев» — «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.35.



«Судя по последним матчам «Барыса», в команде много болеющих хоккеистов, как еще иначе объяснить их поражения. В частности, от «Северстали» и «Автомобилиста» с одинаковым счетом 2:3, от московского «Динамо» — 4:5. Тут, разве что, можно выделить игру со СКА, где счет был 3:2 в пользу подопечных Юрия Михайлиса.



На выезде, как правило, у «Барыса» проблемы, так что уфимцы, скорее всего, победят без каких-либо трудностей. Они должны выигрывать сегодня. Команда сильнее, сплоченнее, взаимодействие налажено. Да, прошлый матч отдали, но тоже не кому-нибудь, а ЦСКА — 2:4. И это после таких достаточно хороших побед над «Сибирью» и «Ак Барсом». А армейцы выиграли по одной простой причине — сейчас во всей лиге они лучшие и физически, и эмоционально. Опять же, взаимодействие, звенья, большинство — все у них хорошо. Поэтому юлаевцы и не справились тогда.



Зато сегодня проблем у них не будет. Большого счета не жду, но в одну-две шайбы «Салават» выиграет. Про победу «под ноль» говорить трудно. Сейчас почти в каждом матче забрасывают и те, и другие. «Барыс» не лыком шит — забрасывать умеет достаточно хорошо. Думаю, юлаевцы будут удаляться, а с реализацией большинства у казахстанцев проблем нет, есть кому забрасывать. Поэтому еще одна моя ставка — обе команды забьют — да», — сказал Кожевников.

«Салават Юлаев» — «Барыс». Прогноз: Ларсен, Амиров, Кугрышев и Бирюков порадуют Уфу Клуб из Казахстана показывает характер, но проблемы с физикой перевешивают.