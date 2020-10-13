Германия – Швейцария: ставка Константина Генича на матч Лиги наций в Кельне

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Германия – Швейцария в рамках 4-го тура Лиги наций.



Ставка: обе забьют за 1.74.



«Германия в Кельне будет принимать Швейцарию. Месяц назад матч между этими командами завершился вничью 1:1. Швейцарцы на днях проиграли Испании — 0:1, хотя моменты были. Выручал несколько раз «фурию роху» Давид де Хеа. Но, как сказал Владимир Петкович, мы до последних минут заставляли Испанию нервничать. Заставит ли Швейцария нервничать Германию? Зависит от нападения швейцарцев.



Немцы показали неплохой футбол в Киеве, забили два, а могли и больше. Но при этом проблемы в обороне у команды Йоахима Лева остаются. Украина забила с пенальти, но могла и с игры. Трижды пропустили от Турции. Думаю, что у Швейцарии в Кельне также будут моменты. Вопрос реализации, КПД швейцарской атаки.



Попробовал бы сыграть вариант «обе забьют» 1,74. Он напрашивается. Не исключаю, что Германия выиграет через «обе забьют». Можно сыграть и «Германия не проиграет и обе забьют», — сказал Генич.

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