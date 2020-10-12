Германия — Швейцария. Прогноз: Нойер с Киммихом после победы в Киеве уберут с пути Шакири

13 октября Германия примет Швейцарию в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех Швейцарии оценён букмекерами коэффициентом 6.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.70.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Германия — Швейцария 13 октября

Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Германия — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги наций Германия — Швейцария (13.10.2020)

Не успел ещё в Лиге наций УЕФА отгреметь третий тур, как уже пришло время играть четвёртый. Пауза составила всего один день. Следующая международная пауза будет только через месяц, а потому плотность календаря крайне высока. Откроют программу 13 октября семь матчей, а завершат 14 октября сразу 20.

«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз: месть за 1:14 в Кубке Гагарина-2020 снова откладывается У финнов четыре победы кряду в основное время, а ярославцы играют в очень плотном графике.

Среди прочих во вторник в четвёртой группе лиги А сразятся сборная Германии и сборная Швейцарии. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. 1 октября УЕФА разрешил допуск на стадионы болельщиков в небольшом количестве, а потому весьма вероятно, что вторая подряд домашняя игра немцев пройдет с поддержкой трибун.



Сборная Германии в предыдущем матче одержала-таки первую победу в Лиге наций УЕФА. В сезоне-2018/2019, когда команде достались французы и голландцы, она так и не сумела никого из них победить. В текущем же сезоне подопечным Йоахима Лёва пришлось ждать два тура.



В третьем туре, который стартовал 11 октября, немцы отправились в гости к сборной Украины, переживающей серьёзный кадровый кризис. Бундестим привезла достаточно мощный состав, вернулись после отдыха игроки мюнхенской «Баварии». Получилось одержать победу со счётом 2:1.

«Торпедо» — «Сибирь». Прогноз: Жафяров и Мельничук отправят новосибирцев на 8-е место Нижегородцы отдыхали 5,5 суток, а новосибирцы проведут четвёртый матч за семь дней

Гости, в целом, полностью контролировали ход игры, создали массу моментов, не дали создать ничего с игры сопернику и заслуженно забрали три очка. Только тут надо бы сказать, что украинцы вышли далеко не самым основным составом из-за травм и коронавируса. Да, хозяева забили лишь с пенальти на 76-й минуте, но Германия должна была решать всё ещё раньше, без нервной концовки. Возможности забить пять-шесть мячей у них имелись, много выручал вратарь.



Игра сборной Швейцарии в нынешнем розыгрыше Лиги наций тоже не впечатляет. В прошлом команда успешно вышла из крайне непростой группы и в итоге боролась с Англией за третье место. Сейчас же довольствуется последним местом в квартете, набрав один балл за три тура. Гордиться нечем.



Сперва швейцарцы по делу уступили в гостях сборной Украины (1:2), хозяева смотрелись гораздо интереснее. Затем скатали ничью дома как раз со сборной Германии (1:1). Дома пошло повеселее, хозяева ничуть не уступили гостям. Правда, немцы виноваты сами – забили уже на 14-й минуте, но удержать инициативу не смогли.

«Металлург» — ЦСКА. Прогноз: Никитин, Окулов и Шалунов отомстят Воробьёву за 2:4 в Москве У ЦСКА семь побед подряд. Предыдущее поражение нанесли именно магнитогорцы

Ну а в прошлом туре подопечные Владимира Петковича на выезде уступили с минимальным счётом сборной Испании. Испанцы имели заметное преимущество, но тут надо бы сказать, что единственный гол гости привезли себе сами.

В том эпизоде они не сумели выйти из-под высокого прессинга хозяев: голкипер отдал неточную передачу в собственной штрафной, а защитник поскользнулся и не успел добежать. В итоге самым ловким оказался Микель Оярсабаль.



Понятно, что сборная Германии в предстоящем поединке со сборной Швейцарии выступит фаворитом. Всё же тут и разница в классе присутствует, и фактор родных стенах должен помочь. Да и победа в прошлом туре наверняка придаст им уверенности в собственных силах.

«Салават Юлаев» — «Барыс». Прогноз: Ларсен, Амиров, Кугрышев и Бирюков порадуют Уфу Клуб из Казахстана показывает характер, но проблемы с физикой перевешивают.

Сборная Германии забивает уже 17 матчей кряду, но ждать града голов мы бы не стали. Швейцарцы здорово обороняются, особенно против таких сильных команд. К тому же сами могут наказать за ошибки. На наш взгляд, тут стоит проверить ставку 1Х + тотал меньше 3.5 мяча. Букмекеры дают за неё вполне приемлемый коэффициент 1.73.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Германия — Швейцария 13 октября 2020 года

К сборной Германии присоединились игроки мюнхенской «Баварии», в прошлом туре Лиги наций удалось добыть первую победу. На своём поле команда Йоахима Лёва наверняка будет фаворитом, однако ждать много голов не стоит. Со стабильностью у неё проблемы, а сборная Швейцарии умеет играть против сильных соперников.



Ставка: сборная Германии не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.72.