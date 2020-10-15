«Северсталь» — «Трактор»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Трактор».

Ставка: «Трактор» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.12.

«Соперники добились заметного прогресса по сравнению с прошлым сезоном и чувствуют себя довольно комфортно. «Сталевары» лишь раз за регулярный чемпионат потерпели несколько поражений подряд — 1:4 с минским «Динамо» и 2:5 с «Йокеритом» на рубеже сентября и октября. Для имеющихся финансовых возможностей стабильность поразительная.



Результативность тут не самая высокая, зато с обороной полный порядок. Даже травма основного голкипера Владислава Подъяпольского не мешает исправно добиваться результата. 10 октября, например, уверенно победили в Нур-Султане, показав умение держать эмоции под контролем.



Справедливости ради, «барсы» тяжеловаты после вынужденного карантина, но это не отменяет заслуг «Северстали». Она абсолютно по делу входит в зону плей-офф. 15 очков в 13 матчах, седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Дальше будет тяжелее, однако пока получается выше всяких похвал.



«Трактор» вообще выиграл четыре раза в пяти последних встречах, хотя соперники были неплохие. По 4:2 с «Сочи», московским «Динамо» и «Куньлунем», а так 3:2 Б в Казани против «Ак Барса». Единственное — проиграли в Екатеринбурге «Автомобилисту» (1:3), хотя и там имели реальный шанс зацепиться.



В концовке нахватали удалений, а подопечные Билла Питерса дважды реализовали большинство. Бывает. Челябинцы по потерянным очкам уже обошли «Салават Юлаев». И это без Виталия Кравцова. Молодой нападающий по-прежнему залечивает травму, скоро должен вернуться в строй.



Нас ждёт битва двух обученных тренерских команд. Уровень исполнителей у «мишек» чуть выше, зато на стороне «Северстали» свой лёд и пара лишних дней отдыха. Возникает логичное желание проверить лобовую ничью за 4.15. Если не хотите рисковать, рассмотрите Х2 + тотал больше 3.5 гола за 2.10.



Три предыдущие встречи из четырёх выдались верховыми. «Трактор» много не пропускает, но до отметки в четыре шайбы добирается уже семь поединков подряд. Что-то вроде 2:2 или 2:3 тут весьма вероятно».