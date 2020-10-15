«Северсталь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Трактор».



Ставка: победа «Северстали» за 2.78.



«Северсталь», конечно, кидает из огня да в полымя. То она выигрывает у «Ак Барса», то проигрывает, прости господи, «Амуру», то опять выигрывает, на этот раз у «Барыса». Прямо-таки клон «Витязя», два сапога пара.



Теперь на повестке дня у северян «Трактор», который в этом вопросе куда более предсказуем. И даже в Казани он весьма предсказуемо не пропустил больше трёх шайб, хотя, казалось бы, если и ломать эту систему, то если не в Казани, то где? Но «Трактор» пропустил даже меньше трёх, что позволило ему набрать одно очко в основное время, а ещё одно – в серии послематчевых буллитов. И вот на таком позитиве уральцы приехали в Череповец, где соперник будет ничуть не легче казанского.



Почему не легче? Ну, например, потому, что «Северсталь» знает, как играть с «Трактором». Не всегда и не везде, но череповчане выиграли шесть из 10 последних «междусобойчиков» в рамках регулярных чемпионатов. В родных стенах эта статистика сохраняется – три из пяти. Во-вторых, потому что из шести последних личных встреч «Северсталь» брала верх пять раз. В-третьих, потому что хоккей у команд весьма схож и череповчане тоже и забивают не много, и пропускают тоже не авоськами.



А это означает, что на выходе мы получим матч равных соперников. Возьмём поправку на то, что «Северсталь» играет дома, а «Трактор» оставил немало сил в Екатеринбурге и Казани. Третий выездной матч подряд через день – это всё-таки должно дать о себе знать, хотя бы в третьем периоде. Поэтому целесообразно будет ставить на минимальную победу хозяев в весьма «низовом» матче, зато в основное время», — сказал Лебедев.

«Северсталь» — «Трактор». Прогноз: Калинин и Бэйлен взяли Казань, в Череповце тоже пошумят У челябинцев четыре победы в пяти матчах.