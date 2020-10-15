«Северсталь» – «Трактор»: ставка Федора Канарейкина на матч КХЛ

Известный тренер Федор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Трактор».



Ставка: ТБ 4 за 1.53.



«Домашняя игра для «Северстали» — это всегда нелегко для приезжающих команд. Так уж повелось, что молодежь, которая в основном играет в последние годы в череповецком клубе, во время игры много двигается, создает немало моментов, старается играть «первым номером». Иногда сказывается недостаток мастерства в завершении атак.



В общем-то команда старательная, пытается играть дисциплинированно и стараться наказывать соперника за его ошибки. В «Северстали» слежу за защитником Провольневым, воспитанником московского «Спартака». Он покинул столичный клуб не по своей воле, видно как он развивается, как прогрессирует. Учитывая проблемы «Спартака», в том числе с обороной, этот хоккеист никак не помешал бы москвичам…



«Трактор» образца этого сезона может вполне замахнуться на хорошие, высокие места. Команда устойчивая психологически, самое главное. Хорошие, добротные легионеры, они стараются сами набирать очки в каждой игре и приносить максимум пользы команде.



Скорее всего, команды проведут результативный матч. Ставка на «тотал больше 4» за 1.53 весьма хороша», — сказал Канарейкин.

«Северсталь» — «Трактор». Прогноз: Калинин и Бэйлен взяли Казань, в Череповце тоже пошумят У челябинцев четыре победы в пяти матчах.