«Наполи» — «Аталанта»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, по какому каналу
17 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Аталанта». Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Аталанты» оценён букмекерами коэффициентом 2.69. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.96.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Поставить на обе забьют можно за 1.41. Гол в первые 15 минут идёт за 2.70.
«Наполи» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук дебютирует в Серии А, Гаттузо будет в ярости
Российский полузащитник залечил травму и готов явить себя итальянскому футболу.
- 16 октября 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
-
07:00
- 15 октября 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:36
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
Партнерский контент