«Металлург» — «Нефтехимик»: ставка Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Металлурга» минимум в 3 шайбы за 2.70.



«Думаю, «Металлург» выиграет с преимуществом в 3 шайбы, несмотря на отсутствие аж пяти нападающих в своем составе. Вася Кошечкин обретает вторую молодость. Ребята очень хорошо играют, уверенно. Но тут все будет зависеть от вратаря. Если не поставят Кошечкина, то, наверное, будет потяжелее хозяевам, потому как их второй вратарь особо себя не проявляет.



У «Магнитки» все хоккеисты на ходу, все получается. Команда может играть жестко, по всей площадке. Не думаю, что они сейчас возьмут и просто вот так упадут. Все будет хорошо у них. Если какой-то спад и будет, то явно позже, но не сейчас.



А вот нижнекамцы испытывают трудности, им тяжело. Поэтому они проирают, а «сталевары» — очевидные фавориты. Не знаю, сможет ли выиграть «Металлург» всухую, недавно взяли обыграли «Авангард» — 3:0. Трудно говорить, поставлю просто на победу «Магнитки» с преимуществом в 3 шайбы, потому как «Нефтехимик» — упорная команда, ответный гол могут и забить», — сказал Кожевников.

«Металлург» — «Нефтехимик». Прогноз: Плотников и Бек найдут силы на шестую победу кряду «Металлург» обыграл ЦСКА и «Авангард», но «Нефтехимик» отдыхал аж на 3,5 дня больше.