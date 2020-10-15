«Металлург» — «Нефтехимик». Прогноз: Плотников и Бек найдут силы на шестую победу кряду

16 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.51, успех «Нефтехимика» идёт за 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик» 16 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик» 16 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 13.60.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик» (16.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается. Уже по традиции вслед за затишьем идёт насыщенный день. На четверг запланированы всего два матча, зато в пятницу их будет целых шесть. Самый ранний стартует в 17:00 мск в Магнитогорске, где местный «Металлург» будет принимать «Нефтехимик».

«Лисы» продолжают удивлять. Пять побед подряд, четыре из них — в основное время. Во всех случаях удавалось забить не меньше трёх раз. И самое главное — соперники были серьёзные, никаких пассажиров. Размялись на «Нефтехимике» (4:1), а дальше пошло: СКА (4:1), «Автомобилист» (4:3 Б), ЦСКА (6:4) и «Авангард» (3:0).

Конечно, где-то команде везло. Петербуржцы, например, заслуживали большего, да и клуб из Екатеринбурга смотрелся не хуже. А вот победы над «армейцами» и омичами оказались абсолютно справедливыми. Подопечные Игоря Никитина в принципе много не пропускают. Даже со скидкой на неудачные действия Шарыченкова шесть шайб — это очень много.

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Накануне досталось «ястребам», которые до этого забрали у ММг обе личные встречи всухую. Стартовые два периода остались за хозяевами: те имели заметное преимущество в движении и больше создавали. В заключительной 20-минутке подопечные Боба Хартли встрепенулись, однако пробить Василия Кошечкина не сумели. И дважды получили в пустые ворота.

А ведь кадровых проблем хватает. Сергей Мозякин по-прежнему лечится, вдобавок к этому из-за коронавируса хоккеистами не может руководить главный тренер Илья Воробьёв, по той же причине на карантин поместили Богдана Потехина. Удачная серия позволила закрепиться в топ-4 Востока, причём плотность в группе лидеров запредельная.

Понятно, что «Нефтехимик» заметно уступает по уровню исполнителей. Вопрос тут только один — остались ли у хозяев силы и эмоции после победной серии? Если они продолжат показывать такой хоккей, то без особых проблем добудут ещё два очка. В противном случае возможны варианты, ведь соперник колючий.

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Нижнекамцы одолели на своём льду «Ак Барс» (3:2 ОТ), после чего получили аж 5,5 суток на восстановление и подготовку. То есть никаких проблем с движением у них точно не будет. А вот магнитогорцы выйдут на лёд в третий раз за пять суток. Причём два предыдущих поединка получились выматывающими.

Лезть в большие форы на таком фоне не рискнём, а на П1 дают скромнейший коэффициент 1.51. В то же время предпосылок для сенсации немного. Дело в том, что «волки» проиграли «Металлургу» девять предыдущих гостевых матчей. И в восьми случаях хозяева забивали как минимум трижды.

От этого и оттолкнёмся. ИТБ 3 гола «Металлурга» идёт за 1.74, а комбинированная ставка 1Х + тотал больше 4.5 шайбы — за 1.87. У «Нефтехимика» всего один низ в шести последних встречах. Любопытно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик» 16 октября 2020 года

«Нефтехимик» не играл с 10 октября и будет свеж, а «лисы» выйдут на лёд в третий раз за пять суток. И всё же сенсации не ждём. Все матчи «Металлург» провёл в родных стенах, а без перелётов плотный график переносится легче. Кроме того, ММг выиграл девять предыдущих очных встреч на своём льду, а в восьми из них забил как минимум трижды. Не будем мудрить.

Ставка: ИТБ 3 гола «Металлурга» за 1.74.