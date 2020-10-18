Ломаченко — Лопес, 18 октября 2020 года: прямой эфир, кто победит, где состоится бой
В ночь с 17 на 18 октября мск в Лас-Вегасе состоится объединительный бой в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Начало боя – не ранее 6:00 18 октября по московскому времени. Видеотрансляцию боя онлайн можно будет посмотреть, купив подписку на ESPN Plus или Меgogo.
По прогнозу букмекеров, явный фаворит поединка – украинский боксер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 74% вероятности. Шансы американца гондурасского происхождения аналитики оценили коэффициентом 4.25 (22%). Ставки на ничью принимаются за 22.0 (4%).
Поставить на завершение боя в первом раунде предлагается за 40.0, победа Василия Ломаченко по очкам идёт за 2.00, а победа украинца единогласным решением судей — за 2.25.
Василий Ломаченко — Теофимо Лопес. Прогноз: украинец накажет американца за длинный язык
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