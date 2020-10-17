Ломаченко — Лопес: прогноз Тараса Шелестюка на бой 18 октября 2020 года

Украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) дал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко — Лопес.

Ставка: победа Ломаченко по очкам за 2.00.

«Надеюсь, Лопес не попадет по Ломаченко, Вася не бросится на него с первого раунда, как он говорил, чтобы сделать ему больно. Это может быть тактической хитростью со стороны Лопеса, чтобы Вася начал бить и раскрылся. А Лопес может попасть по нему контрударом, как это сделал Линарес, отправив Васю в нокдаун. Если Лопес со всей мощью и силой попадет по Васе таким ударом, то на этом бой может закончиться.



Ломаченко надо внимательно провести бой, делать то, что он делает лучше всего, просто измотать соперника и достичь долгожданного титула абсолютного чемпиона мира. Конечно, вся Украина будет болеть и поддерживать Васю.



Надеюсь, поединок подарит много интересного, захватывающий бой продлится 12 раундов и завершится победой украинского боксера», — сказал Шелестюк.