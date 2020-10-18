«Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Реал Сосьедад».
Ставка: «Бетис» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.
«Реал Сосьедад» накопил в пяти поединках восемь очков. Единственное поражение потерпел от «Валенсии» (0:1), хотя игра казалось как минимум ничейной. В остальных случаях пропустил всего однажды, в гостях у «Вальядолида» (1:1). Плюс скатал ничью с мадридским «Реалом» (0:0) и оформил два разгрома — над «Эльче» (3:0) и «Хетафе» (3:0).
Баски приятно удивляют физической готовностью. Они очень хорошо двигаются и немногое позволяют соперникам. Уход Эдегора и Льоренте не мешает исправно добиваться результата, так что практически равные котировки букмекеров выглядят логично. На наш взгляд, игра пойдёт на три результата.
Статистика очных встреч в последние годы плюс-минус равная. Зато наблюдается внушительный крен в пользу хозяев поля: в 12 предыдущих поединках домашняя команда уступила лишь однажды, ещё в марте 2017 года. То есть 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10 смотрится любопытно.
Низа ожидаем по нескольким причинам. У «Бетиса» вернулся Браво, при котором пропускали заметно меньше. «Реал Сосьедад» отлично готов физически и практически не допускает ошибок. Плюс долгий простой из-за международной паузы, после которого разрушать должно быть легче, чем созидать. Два-три гола видятся потолком".
- 18 октября 2020
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