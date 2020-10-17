«Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Пеллегрини, Фекир и Браво закрепятся в топ-3 Примеры

18 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Бетиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал Сосьедад»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал Сосьедад» 18 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.02. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.58. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.71.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Примеры «Бетис» — «Реал Сосьедад» (18.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически не было (отстрелялись только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в выходные выбор колоссальный.

ЦСКА — «Динамо». Прогноз: Шипачёв и Яшкин воспользуются проблемами лидера Запада в дерби Красно-синие проведут пятый матч за девять суток, а динамовцы отдыхали с 12 октября.

В чемпионате Испании пришло время шестого тура. Он закроется в воскресенье, 18 октября, сразу шестью матчами. Самый поздний из них стартует в 22:00 мск в Севилье, где местный «Бетис» на стадионе «Бенито Вильямарин» будет выяснять отношения с «Реалом Сосьедад». Пожалуй, это центральная игра дня в Ла Лиге.



Ещё бы — на момент возобновления первенства команды занимали второе и третье место соответственно. Понятно, что у грандов есть по одной-две встрече в запасе и переоценивать значимость промежуточных успехов не стоит, но всё же это приятно. Подопечные Мануэля Пеллегрини отстают только от «Реала», набрав девять очков.



Могло бы быть больше, но не повезло. Проиграли действующему чемпиону со счётом 2:3 (жаловались на судейство, хотя по сути смотрелись хуже и отдали победу сами) и следом получили 0:3 от «Хетафе». Дело тут среди прочего ещё и в травме Клаудио Браво, которую опытнейший голкипер получил как раз перед «Реалом»,

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз: Моуринью придётся повозиться с Мойесом. Это же не «МЮ» «Шпоры» пропустили во всех восьми матчах сезона, а «молотобойцы» сейчас в порядке.

Правда, в пятом туре даже без чилийца в гостях разбили «Валенсию». Причём к третьему голу оказались гораздо ближе, чем соперник — к первому. Браво успел вернуться в общую группу и, похоже, вернётся на последний рубеж. Это добавит уверенности обороне и поможет выходить из-под прессинга.



«Реал Сосьедад» накопил в пяти поединках восемь очков. Единственное поражение потерпел от «Валенсии» (0:1), хотя игра казалось как минимум ничейной. В остальных случаях пропустил всего однажды, в гостях у «Вальядолида» (1:1). Плюс скатал ничью с мадридским «Реалом» (0:0) и оформил два разгрома — над «Эльче» (3:0) и «Хетафе» (3:0).



Баски приятно удивляют физической готовностью. Они очень хорошо двигаются и немногое позволяют соперникам. Уход Эдегора и Льоренте не мешает исправно добиваться результата, так что практически равные котировки букмекеров выглядят логично. На наш взгляд, игра пойдёт на три результата.

«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз: Черышеву и Грасии надо бежать. Иначе будет только хуже Россиянина маринуют вне заявки, тренер недоволен отсутствием трансферов.

Статистика очных встреч в последние годы плюс-минус равная. Зато наблюдается внушительный крен в пользу хозяев поля: в 12 предыдущих поединках домашняя команда уступила лишь однажды, ещё в марте 2017 года. То есть 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10 смотрится любопытно.



Низа ожидаем по нескольким причинам. У «Бетиса» вернулся Браво, при котором пропускали заметно меньше. «Реал Сосьедад» отлично готов физически и практически не допускает ошибок. Плюс долгий простой из-за международной паузы, после которого разрушать должно быть легче, чем созидать. Два-три гола видятся потолком.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Бетис» — «Реал Сосьедад» 18 октября 2020 года

Соперники здорово начали сезон и стоят друг друга. Однако нужно учитывать, что в 12 предыдущих очных встречах хозяин поля уступил лишь однажды. То есть при прочих равных статус родных стен способен перевесить. Возьмём 1Х через общий низ, коэффициент выше двойки. «Реал Сосьедад» мало пропускает, а у «Бетиса» вернулся Клаудио Браво.

Ставка: «Бетис» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.10.