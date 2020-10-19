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«Вест Бромвич» — «Бёрнли»: прогноз и ставка на матч 5-го тура чемпионата Англии

«Вест Бромвич» — «Бёрнли»: прогноз и ставка на матч 5-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Бёрнли».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.78.

«После поединка с «Вест Бромвич Альбион» команду Шона Дайча ожидают встречи с оппонентами посерьёзнее — «Челси» и «Тоттенхэмом». А потому она наверняка постарается набрать очки в матче с «дроздами». Однако тем тоже нужно подниматься в таблице, так что, скорее всего, соперники сыграют осторожно.

И у тех, и у других заметные проблемы с обороной. На счету бордовых восемь пропущенных за три игры, а на счету «Вест Брома» – 13 за четыре. Но мы бы не стали ждать высокой результативности от предстоящего матча и проверили ставку ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.78.

Дело в том, что с атакой у команд дела обстоят ещё хуже. Три из пяти своих голов «Вест Бромвич» забил в ворота нестабильного «Челси», а у «Бёрнли» и вовсе всего три гола. Думается, игра пойдёт на три результата, весьма вероятен счёт 1:1 или 1:0 в любую сторону».

«Вест Бромвич» — «Бёрнли». Прогноз: здесь вам не «Челси»! «Дрозды» забудут, что такое голы
Обеим командам нужно набирать очки, чтобы подняться со дна таблицы АПЛ.
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