«Вест Бромвич» — «Бёрнли»: прогноз и ставка на матч 5-го тура чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Бёрнли».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.78.
«После поединка с «Вест Бромвич Альбион» команду Шона Дайча ожидают встречи с оппонентами посерьёзнее — «Челси» и «Тоттенхэмом». А потому она наверняка постарается набрать очки в матче с «дроздами». Однако тем тоже нужно подниматься в таблице, так что, скорее всего, соперники сыграют осторожно.
И у тех, и у других заметные проблемы с обороной. На счету бордовых восемь пропущенных за три игры, а на счету «Вест Брома» – 13 за четыре. Но мы бы не стали ждать высокой результативности от предстоящего матча и проверили ставку ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.78.
Дело в том, что с атакой у команд дела обстоят ещё хуже. Три из пяти своих голов «Вест Бромвич» забил в ворота нестабильного «Челси», а у «Бёрнли» и вовсе всего три гола. Думается, игра пойдёт на три результата, весьма вероятен счёт 1:1 или 1:0 в любую сторону».
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