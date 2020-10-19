«Сочи» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.03.



«Сочинцы окончательно деклассировались, проиграв дома «Амуру», проводящему на выезде, то есть на чужбине, третий матч подряд. То есть когда уже почти всё обрыдло и с каждым следующим днем всё больше хочется домой, к маме. Но на фоне «Салавата», отдавшего, извините за выражение, «Куньлуню» три очка в двух «междусобойчиках», сочинцы даже в своём напрочь деклассированном состоянии выглядят во всём белом и верхом на белой же лошади.



«Юлаевцы», конечно, в предыдущем туре немного реабилитировались, отобрав два очка у «Авангарда» в Балашихе. Но, поскольку одно очко всё-таки отдали, реабилитация была отнюдь не полной. Однако она оставляет мало шансов сочинцам, у которых этот самый процесс реабилитации всё никак не начнётся.



От зоны плей-офф Западной конференции сочинцев отделяют пять очков. Не так уж и много, но между южанами и той самой зоной находится ещё и «Спартак», которого придётся обходить на повороте. Честно говоря, в нынешних реалиях слабо представляется, как это можно сделать, особенно с главным тренером, только начинающим свою карьеру в этой ипостаси. Быть может, соглашение с Евгением Ставровским – это расчёт на перспективу, но ведь результат сочинцам нужен здесь и сейчас. А они уже, по сути, промухали первый матч, когда игроки лезут из кожи вон, чтобы понравиться новому наставнику и не угодить под новую метлу. Матч с «Салаватом» будет у Ставровского по счёту вторым, а значит, рассчитывать на самомотивацию хоккеистов уже бесполезно.



В общем, все новости идут в кассу уфимцам. Видимо, и победа придёт туда же, так сказать, для полного комплекта. Поэтому возьмусь предсказать хозяйское поражение, с небольшим счётом и в основное время. Тогда и можно будет задуматься о воскрешении «Салавата». Или же тень «Куньлуня», будь он не к ночи помянут, продолжит нависать над башкирской командой?» — сказал Лебедев.

«Сочи» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Ларсен заглохнут на юге России Уфимцы нестабильны, а «Сочи» выиграл четыре из пяти предыдущих очных встреч на своём льду.